Omensight: Termin zur Verhinderung der Apokalypse steht fest; ausführliche Spielszenen im Video - 4Players.de

Der Termin steht fest: Omensight wird am 15. Mai 2018 für PC und PlayStation 4 erscheinen. Das Action-Krimi-Abenteuer von Spearhead Games ( Stories: The Path of Destinies ) wird 19,99 Dollar kosten.Als beschworener Harbinger, eine Mischung aus Krieger und Richter, der die Zerstörung des Reichs Urralia gesehen hat, soll man in Omensight die Apokalypse verhindern. Dazu erlebt man einen schicksalhaften Tag immer und immer wieder und versucht den Mord an der "Gottlosen Priesterin" aufzuklären, deren Tod die Apokalypse ausgelöst hat."Du hast die Macht diesen letzten Tag von Urralia immer wieder zu erleben. Führe Untersuchungen, kämpfe zusammen oder gegen andere Charaktere der Apokalypse und nutze deine Omensight-Kraft zum Erfinden einer neuen Geschichte. Mit Hilfe deiner Entscheidungen, deine Erfahrungen und deinem Verstand änderst den Ablauf des Tages und ebnest so den Weg in eine bessere Zukunft."Jede Zeitschleife soll den Spieler näher an die Wahrheit und an das Ende der Welt bringen. Durch die Interaktion mit den verfeindeten Seiten des großen Krieges müssen die Spieler entscheiden, wer die Wahrheit sagt und wem sie letztlich vertrauen können. Die zentrale Omensight-Mechanik stellen die Entwickler im folgenden Spielszenen-Video ausführlich vor.