Omensight: Definitive Edition erscheint in der kommenden Woche für Switch - 4Players.de

Entwickler Spearhead Games freut sich in einer Pressemitteilung über den (nicht näher bezifferten) Erfolg der Definitive Edition von Omensight. Im gleichen Atemzug wird angekündigt, dass die Switch-Fassung des Action-Adventures am Donnerstag, 13. Dezember erscheinen wird, und zwar für den Preis von 16.79 Euro.

Wer vom 6. bis 13. Dezember vorbestellt, bekommt 10% Nachlass. Neben üblichen Bugfixes wurden in der Definitive Edition auch einige inhaltliche Ergänzungen vorgenommen. So greifen Gegner z.B. nicht länger von außerhalb des sichtbaren Bildschirmausschnittes an und es gibt jetzt die Möglichkeit, über das Pause-Menü jederzeit zum "Baum des Lebens" zurückzukehren.

Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer