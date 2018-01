Last Encounter: Twinstick-Shooter für PC, PS4, Xbox One und Switch im Anmarsch

Screenshot - Last Encounter (PC) Screenshot - Last Encounter (PC) Screenshot - Last Encounter (PC) Screenshot - Last Encounter (PC) Screenshot - Last Encounter (PC) Screenshot - Last Encounter (PC) Screenshot - Last Encounter (PC) Screenshot - Last Encounter (PC) Screenshot - Last Encounter (PC) Screenshot - Last Encounter (PC) Screenshot - Last Encounter (PC)

Das kroatische Indie-Studio Exordium Games arbeitet an einem Zweistick-Shooter namens Last Encounter , der im zweiten Quartal 2018 für Windows PC ( Steam ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Ein Betatest ist laut offizieller Website ebenfalls geplant und die PC-Fassung soll vor den Konsolenumsetzungen erhältlich sein.Im Spiel muss man sich in prozedural generierten Galaxien gegen eine Alien-Invasion zur Wehr setzen. Dazu stehen einem aufrüstbare Raumschiffe mit individuellen Spezifikationen und Fähigkeiten zur Verfügung. Zudem können die Piloten die Waffensysteme der Schiffe durch gefundene Einzelteile weitreichend anpassen und so Einfluss auf Projektilarten oder Schussmuster nehmen. Auch Roguelike-Elemente und lokale Koop-Einsätze für bis zu vier Spieler werden versprochen. Mehr dazu im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Reveal-Trailer