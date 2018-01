The Forbidden Arts: Flammendes Action-Adventure macht sich bereit für den Early Access

Screenshot - The Forbidden Arts (PC) Screenshot - The Forbidden Arts (PC) Screenshot - The Forbidden Arts (PC) Screenshot - The Forbidden Arts (PC) Screenshot - The Forbidden Arts (PC) Screenshot - The Forbidden Arts (PC) Screenshot - The Forbidden Arts (PC) Screenshot - The Forbidden Arts (PC) Screenshot - The Forbidden Arts (PC) Screenshot - The Forbidden Arts (PC) Screenshot - The Forbidden Arts (PC) Screenshot - The Forbidden Arts (PC) Screenshot - The Forbidden Arts (PC) Screenshot - The Forbidden Arts (PC)

Stingbot Games bereitet gerade die Veröffentlichung für sein Action-Adventure The Forbidden Arts im Early Access bei Steam vor. Das meldet Gamasutra und bezieht sich dabei auf eine offizielle Pressemitteilung des Studios. Demnach wird die frühe Fassung des Spiels ab dem 7. Februar bei Steam verfügbar sein. Der Preis wird zum Start knapp zehn Dollar betragen und soll bis zur finalen Veröffentlichung Anfang 2019 kontinuierlich angehoben werden. Mit dem Ende der Early-Access-Phase will man das Spiel außerdem auch auf den Konsolen PS4, Xbox One und Switch veröffentlichen.In The Forbidden Arts übernimmt man die Rolle von Phoenix, dessen pyromanische Fähigkeiten gerade durch die Hilfe einer Druidin erwacht sind, damit er die Welt von Chora vor einem gefährlichen Totenbeschwörer retten kann. Zusammen mit seinen Begleitern begibt man sich auf Missionen, in denen man Rätsel löst, Plattform-Abschnitte meistert, Geheimnisse entdeckt und das Böse mit Magie bekämpft.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer