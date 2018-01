Screenshot - TWTK (PC) Screenshot - TWTK (PC) Screenshot - TWTK (PC)

SEGA Europe hat mit Total War: Three Kingdoms ein neues historisches Strategiespiel angekündigt. Es entsteht bei Creative Assembly und wird im Herbst 2018 für PC erscheinen.Total War: Three Kingdoms spielt im feudalen China, und zwar im Zeitalter der Drei Königreiche: "Im Jahre 190 n. Chr. befindet sich China in Aufruhr. Die Han-Dynastie zerfällt unter der Herrschaft des jungen Kaisers, während der Tyrann Dong Zhuo im Hintergrund die Fäden zieht. Die Macht dieses brutalen Despoten wächst unaufhaltsam an und das angeschlagene Chinesische Imperium taumelt immer tiefer in die Anarchie. Doch Hoffnung blüht in Form von drei Helden auf, die sich im Angesicht der drohenden Katastrophe verbünden und die Kriegsherren der größten Familien dieser Epoche vereinen, um Dong Zhuos Herrschaft zu beenden. Die Zukunft Chinas hängt nun an diesem zerbrechlichen Bündnis, in der jede Partei ihre eigenen Ziele verfolgt und die Macht über das Reich anstrebt." Ziel wird es sein, China unter einem Banner zu vereinen. Weitere Details und Spielszenen sollen demnächst folgen.