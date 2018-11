Total War: Three Kingdoms: Das überarbeitete Diplomatie-System im Überblick - 4Players.de

Sega und Creative Assembly stellen das Diplomatie-System aus Total War: Three Kingdoms in den folgenden beiden Videos ausführlich vor. Laut der Entwickler wurden die Diplomatie-Mechaniken der Total-War-Serie grundlegend überarbeitet und erweitert.Die Diplomatie erlaubt den Spielern den Aufbau von Beziehungen, die Manipulation von Meinungen, das Formen von Koalitionen/Allianzen sowie das Ausüben von Macht auf der Kampagnenkarte, während sie nach dem virtuellen Thron greifen. Neue Wirtschaftsgüter können im Rahmen von Verhandlungen erhebliche Bedeutung erlangen, darunter Hilfsgüter oder Personal, Bestände der Lebensmittelversorgung oder sogar Teile des Territoriums. Für den besten Deal können die Spieler entweder geschickt verhandeln oder andere Kriegsherren mit lautem Säbelrasseln zu Zugeständnissen bewegen.Total War: Three Kingdoms basiert auf einer stark romantisierten Darstellung der Geschichte. Durch Luo Guanzhongs' Epos "Romance of the Three Kingdoms" aus dem 14. Jahrhundert inspiriert, folgt Total War: Three Kingdoms den Lebenswegen und Taten von nahezu mythischen Kriegsherren und ihren Gefolgen im 2. bis 3. Jahrhundert in China, in deren Verlauf diese versuchen, das Reich mit ihren Gesetzen zu einen und die nächste Dynastie zu formen. In der romantisierten Version des Zeitalters sind die Generäle mit übernatürlichen Kräften im Kampf in der Lage (übermächtige Helden-Einheiten), die Anzahl gegnerischer Truppen eigenständig zu minimieren und Schlachten drastisch zu beeinflussen. Allerdings wird Total War: Three Kingdoms auch über einen 'Klassik-Modus' verfügen, der eine bodenständigere und historisch realistischere Total-War-Erfahrung bieten soll.Total War: Three Kingdoms wird am 7. März 2019 für PC erscheinen. Diejenigen, die das Spiel bei einem teilnehmenden Händler vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin und noch bis zu einer Woche nach der Veröffentlichung bestellen, erhalten Zugang zur digitalen Kriegsherren-Erweiterung "The Yellow Turban Rebellion".