Total War: Three Kingdoms: Die Gesetzlose Zheng Jiang im Trailer - 4Players.de

Die Gesetzlose Zheng Jiang steht im folgenden In-Engine-Trailer zu Total War: Three Kingdoms im Mittelpunkt des Geschehens. Das Strategiespiel wird am 7. März 2019 für PC erscheinen."Der neue Trailer stellt die unbarmherzige Gesetzlose Zheng Jiang und die untergebenen treuen Krieger an ihrer Seite vor, die jederzeit bereit sind, diejenigen vom Angesicht der verbrannten Erde zu tilgen, die sich ihnen in den Weg stellen. Dynastien und Adelsgeschlechter bedeuten Zheng Jiang, die ihre Stärke und ihre gnadenlose Wut als Vorzeichen ihres Schicksals betrachtet, rein gar nichts. Sie raubt, sie plündert und sie wird nicht eher ruhen, bevor nicht auch die letzten Institutionen niedergebrannt wurden, die sie so sehr verachtet."Letztes aktuelles Video: Zheng Jiang In-Engine TrailerTotal War: Three Kingdoms basiert auf einer stark romantisierten Darstellung der Geschichte. Durch Luo Guanzhongs' Epos "Romance of the Three Kingdoms" aus dem 14. Jahrhundert inspiriert, folgt Total War: Three Kingdoms den Lebenswegen und Taten von nahezu mythischen Kriegsherren und ihren Gefolgen im 2. bis 3. Jahrhundert in China, in deren Verlauf diese versuchen, das Reich mit ihren Gesetzen zu einen und die nächste Dynastie zu formen. In der romantisierten Version des Zeitalters sind die Generäle mit übernatürlichen Kräften im Kampf in der Lage (übermächtige Helden-Einheiten), die Anzahl gegnerischer Truppen eigenständig zu minimieren und Schlachten drastisch zu beeinflussen. Allerdings wird Total War: Three Kingdoms auch über einen 'Klassik-Modus' verfügen, der eine bodenständigere und historisch realistischere Total-War-Erfahrung bieten soll.