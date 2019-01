Total War: Three Kingdoms: Spionage und Aktivitäten im Verborgenen im Video - 4Players.de

Das Spionagesystem in Total War: Three Kingdoms rund um Spione und Aktivitäten im Verborgenen wird von Creative Assembly im folgenden Video (Laufzeit: über acht Minuten) ausführlich vorgestellt. Das Strategiespiel wird am 7. März 2019 für PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spies RevealTotal War: Three Kingdoms basiert auf einer stark romantisierten Darstellung der Geschichte. Durch Luo Guanzhongs' Epos "Romance of the Three Kingdoms" aus dem 14. Jahrhundert inspiriert, folgt Total War: Three Kingdoms den Lebenswegen und Taten von nahezu mythischen Kriegsherren und ihren Gefolgen im 2. bis 3. Jahrhundert in China, in deren Verlauf diese versuchen, das Reich mit ihren Gesetzen zu einen und die nächste Dynastie zu formen. In der romantisierten Version des Zeitalters sind die Generäle mit übernatürlichen Kräften im Kampf in der Lage (übermächtige Helden-Einheiten), die Anzahl gegnerischer Truppen eigenständig zu minimieren und Schlachten drastisch zu beeinflussen. Allerdings wird Total War: Three Kingdoms auch über einen 'Klassik-Modus' verfügen, der eine bodenständigere und historisch realistischere Total-War-Erfahrung bieten soll.