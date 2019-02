Total War: Three Kingdoms: Dong Zhuo als zwölfte spielbare Fraktion - 4Players.de

In Total War: Three Kingdoms wird Dong Zhuo als zwölfte spielbare Fraktion zur Verfügung stehen, allerdings nur, sobald man Dong Zhou und seine Streitmacht in einer Schlacht geschlagen oder den Rang eines Fürsten erlangt hat."Die Gier ist für Dong Zhuo die treibende Kraft und niemand sollte sich ihm in den Weg stellen. Flankiert von seinem Adoptiv-Sohn Lü Bu, dem größten Krieger des Reiches, kann niemand ihre Macht und ihren Zorn brechen. Durch Furcht und Einschüchterung werden sich diejenigen vor ihm verbeugen, die sich den beiden entgegenstellen. Der Triumph könnte schon bald ihm gebühren", schreiben Sega und Creative Assembly.Letztes aktuelles Video: Dong Zhuo Reveal Trailer"Im Jahre 190 n. Chr. befindet sich China in Aufruhr. Die Han-Dynastie zerfällt unter der Herrschaft des jungen Kaisers, während der Tyrann Dong Zhuo im Hintergrund die Fäden zieht. Die Macht dieses brutalen Despoten wächst unaufhaltsam an und das angeschlagene Chinesische Imperium taumelt immer tiefer in die Anarchie. Doch Hoffnung blüht in Form von drei Helden auf, die sich im Angesicht der drohenden Katastrophe verbünden und die Kriegsherren der größten Familien dieser Epoche vereinen, um Dong Zhuos Herrschaft zu beenden. Die Zukunft Chinas hängt nun an diesem zerbrechlichen Bündnis, in der jede Partei ihre eigenen Ziele verfolgt und die Macht über das Reich anstrebt. "Das Strategiespiel wird am 7. März 2019 für PC erscheinen. Total War: Three Kingdoms basiert auf einer stark romantisierten Darstellung der Geschichte. Durch Luo Guanzhongs' Epos "Romance of the Three Kingdoms" aus dem 14. Jahrhundert inspiriert, folgt Total War: Three Kingdoms den Lebenswegen und Taten von nahezu mythischen Kriegsherren und ihren Gefolgen im 2. bis 3. Jahrhundert in China, in deren Verlauf diese versuchen, das Reich mit ihren Gesetzen zu einen und die nächste Dynastie zu formen. In der romantisierten Version des Zeitalters sind die Generäle mit übernatürlichen Kräften im Kampf in der Lage (übermächtige Helden-Einheiten), die Anzahl gegnerischer Truppen eigenständig zu minimieren und Schlachten drastisch zu beeinflussen. Allerdings wird Total War: Three Kingdoms auch über einen 'Klassik-Modus' verfügen, der eine bodenständigere und historisch realistischere Total-War-Erfahrung bieten soll.