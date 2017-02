Verkaufscharts: Deutschland: Top 20 im Januar 2017: Resident Evil 7 biohazard liegt in Führung - 4Players.de

Neues Jahr, neuer Spitzenreiter: Im Januar 2017 führt Resident Evil 7 biohazard die Spiele-Verkaufscharts in Deutschland an. Hinter dem Grusel-Abenteuer von Capcom liegt Grand Theft Auto 5 auf dem Platz 2, vor FIFA 17 und Battlefield 1 . Zweithöchster Neueinsteiger war die Spiele-Sammlung Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue von Square Enix auf Platz 10. Die Top 20 der deutschen Games-Charts werden monatlich vom BIU - Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware und GfK Entertainment ermittelt und beinhalten ausschließlich Verkäufe im Einzelhandel bzw. Boxed-Versionen (ohne Digitalverkäufe).Die deutschen Games-Charts werden monatlich vom BIU - Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware und GfK Entertainment erhoben. Abgebildet sind die kumulierten Verkaufscharts der Plattformen PC sowie stationärer und tragbarer Spielekonsolen. Das Ranking richtet sich nach den verkauften Einheiten aller Spiele ab einem Preis von 20 Euro. Die Kennzeichnung "NEU" in der Spalte "Vormonat" signalisiert den Neueinstieg oder die Rückkehr eines Spiels in die Top 20.