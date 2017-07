Verkaufscharts: Deutschland: Top 20 im Juni 2017: Crash Bandicoot und Tekken an der Spitze; Prey stürzt ab - 4Players.de

ChrisJumper hat geschrieben: ? Heute 13:37 aber interessant wäre einfach ob es auch weiterhin mehrere Neuzugänge an jungen Spielern_innen gibt. Da liegt wahrscheinlich der Hase im Pfeffer. aber interessant wäre einfach ob es auch weiterhin mehrere Neuzugänge an jungen Spielern_innen gibt. Da liegt wahrscheinlich der Hase im Pfeffer.

Über Nachwuchs muss sich die FGC (Fighting Game Community) ebenfalls keinerlei Sorgen machen, denke ich.Gerade nach der Evo habe ich oft gelesen, dass Leute wieder verstärkt Interesse an Fighting Games zeigen und eben auch einige, welche bisher noch nie ein Fighting Game gespielt haben.Ich führe das auf die Crossovers zurück, denn das konnte ich nach der Evo beobachten.Als Geese Howard - ein Fatal Fury-Charakter - für Tekken 7 angekündigt wurde, haben diverse Fatal Fury bzw. SnK-Fans ihr interesse an Tekken 7 bekundet (auch Leute, welche Fatal Fury damals spielten aber dann allgemein das Interesse in Fighting Games verloren), genauso wie einige Gefallen an den Cross Over-Charakteren in BlazBlue Cross Tag Battle gefunden haben.Der Hauptcharakter aus Persona 4 oder Ruby Rose werden dafür sorgen, dass auch Nicht-Fighting Game-Fans Cross Tag Battle spielen werden, da diese Charaktere eine eigene Fanbase besitzen.Ich kenne mich damit nicht aus aber Injustice 2 besitzt ja auch Sub Zero aus Mortal Kombat, wenn ich ich hier nicht irre und Akuma in Tekken 7 hat dafür gesorgt, dass der ein oder andere Street Fighter-Fan das Spiel gespielt hat.Es fühlt sich momentan so an, als ob alle Fighting Game-Hersteller an einem Strang ziehen und sich untereinander unter die Arme greifen, um eine gemeinsame Community aufzubauen oder die bereits vorhandene stetig zu vergrößern und das scheint zu funktionieren.