Neben mangelnder Konkurrenz in dieser Woche hat bestimmt auch eine Rolle gespielt das viele Käufer vom ?Shitstorm? gar nichts mitbekommen haben. Mein Freundes- und Bekanntenkreis ist selbstverständlich nicht repräsentativ, aber von denen kaufen die meisten einfach immer die bekannten Spieleserien und Marken. Die informieren sich nicht auf Gamingseiten, die wissen nichts von Geheimtipp-Perlen wie Nier - und ich würde sagen solche Menschen gibt?s reichlich. Und das ist ja auch okay, muss ja jeder selbst wissen was er/sie mit der Kohle macht ^^Und ich oute mich mal, ich habe mir BF2 die Woche trotz des Tests hier (und die Tests hier sind sonst oft Teil der Entscheidungsfindung bei mir) gekauft. Die MTAs in der ursprünglich angedachten Version halte ich für ganz übel und dafür ist EA auch zurecht ein Stück weit auf die Nase gefallen. Was mal später mit den MTAs wird steht natürlich noch in den Sternen, ich habe trotzdem die Hoffnung das EA sich weitestgehend oder komplett auf kosmetischen Kram beschränkt. Ganz unabhängig davon hab ich persönlich meinen Spaß mit dem Spiel. Die Kampagne ist kein Meisterwerk, kommt in meinem persönlichen Rückblick aber etwas besser weg als hier. Ich kann die Kritikpunkte des Testers nachvollziehen, ein paar Sachen waren in meiner subjektiven Wahrnehmung aber einfach nicht so schlimm wie dargestellt. Und online macht?s halt Spaß wenn man diese Art Spiel mag. Anhand des Vorgängers und der letzten Battlefields konnte man ja erahnen was vom Gameplay zu erwarten ist und genau das wollte ich. Ihr dürft mich nun gern als hirnloses Konsumschaf beschimpfen