Iden verlässt nach Jakku und dem Stoppen des Projekt Asche due Rebellion um mit Del eine Familie zu gründen. Der DLC setzt am Ende des Spiels an wo Kylo Ren, Del verhört um herauszubekommen was Luke Skywalker aus der Imperialen Einrichtung mitgenommen hat (der Kompass). Abschließend wird er von Husk erschossen.

Im DLC nimmt der Wiederstand Kontakt zu Iden auf, welcher Dels Schiff findet. Iden kann mit ihrer Tochter Dels tot rächen und die Pläne der Dreadnaught aus Episode 8 erbeuten für Leia, stirbt aber am Ende selber in den Armen ihrer Tochter. Diese wird von Leia ins Outer Rim geschickt um Verstärkung für den Wiederstand zu rekrutieren. Fortsetzung folgt...