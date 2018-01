In einer Zeit, in der uns viele Firmen erklären wollen, dass sich Singleplayererfahrungen nicht mehr lohnen, scheint Horizon seine Sache sehr gut gemacht zu haben. Hab gestern in einem Video auf YouTube gehört, dass es sich inzwischen wohl weltweit 4 Millionen Mal verkauft haben soll. Für ein Singleplayerspiel und dazu noch einer neuen IP sehr beachtlich, wie ich finde.Hoffe, dass Sony mit Detroit, Spiderman, Days Gone und God of War ebenfalls Erfolge feiern kann.Wobei ich mir persönlich bei Days Gone noch nicht sicher bin, wie gut das Spiel und dessen Qualität sein wird.Schade dagegen finde ich, dass Spiele wie Battlefront 2, Need for Speed Payback und Destiny 2 wieder so gut dabei sind.Aber gut, is halt der Geschmack der Menge...