Nantucket: Walfang-Strategie auf der Jagd nach Moby Dick

"Jag Moby Dick und lebe die goldene Ära des Walfangs mit diesem Strategiespiel": So bewerben Entwickler Picaresque Studio und Publisher Fish Eagle ihren kommenden Titel, der am Donerstag, 18. Januar, in diversen Download-Stores für den PC erscheint (u.a. Steam, Humble und GOG).Der Spieler befährt die sieben Weltmeere, steuert sein Schiff, führt die Mannschaft an und lebt die Geschichte von Ishmael, den einzigen Überlebenden von Pequod, kurz nach dem Ereignissen in dem Buch von Melville:Befahr die sieben Weltmeere, besuch die verschiedensten Städte und erlange Ruhm durch Walfangs, Aufgaben und neue Abenteuer.Entwickle deinen Spielercharakter mit einem Rollenspielsystem, verbessere deine Leistung und erwerbe neue Fähigkeiten.Wirb und führ deine Schiffsmannschaft an, übertrag ihnen Aufgaben und verbessere dein Schiff mit neuen Abteilungen, um dir neue Möglichkeiten zu eröffnen.Erkunde mehr als Tausend Ereignisse, die durch deine Handlungen beeinflusst werden. Jede Entscheidung bringt Konsequenzen mit sich.Entdecke neue Jagdgebiete, jag die Wale um ihnen das Fett zu entnehmen und zu verkaufen und schütze dein Schiff vor Piraten, durch eine rundenbasierte Kampfsysteme.Folge einer originellen Geschichte, vervollständige Missionen und lüfte Moby Dicks Geheimnis, um den Fluch von Achab zu brechen."Letztes aktuelles Video: Release-Date-Trailer