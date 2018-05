Mario Tennis Aces: Zweitägiges Demo-Wochenende findet Anfang Juni statt - 4Players.de

Mario Tennis Aces wird ab dem 22. Juni 2018 für Switch erhältlich sein. Mehr als 15 spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen sind dabei, darunter Mario, Donkey Kong, Waluigi, Yoshi, Wario, Daisy, Bowser und Rosalina.

Am 1. Juni-Wochenende (von Freitagnachmittag bis Sonntagnacht) wird die Demo-Version von Mario Tennis Aces für Nintendo Switch im eShop bereitstehen. Sowohl den Turnier- als auch den Einzeltrainingsmodus wird man ausprobieren können.In dem Turnier-Modus kann man einen von vier spielbaren Charakteren auswählen und sich als Mario, Prinzessin Peach, Yoshi oder Bowser in die Multiplayer-Matches stürzen. Je nachdem, wie gut die Spieler den virtuellen Schläger schwingen, gewinnen sie im Verlauf des Wettbewerbs immer mehr Punkte. Wer genug Punkte macht, kann in dieser Demo-Version bis zu fünf zusätzliche Charaktere freispielen. Neben dem Online-Turnier bietet die Demo außerdem die Möglichkeit zu einem Einzelspieler-Training gegen computergesteuerte Gegner. Demo-Spieler erhalten als Belohnung eine Extra-Latzhose für Mario, die er später auch in der Vollversion des Spiels tragen kann.Am Turnier und dem Einzelspieler-Training können alle Nintendo-Switch-Besitzer teilnehmen, die über einen Internetzugang verfügen. Die Demo-Aktion startet am Freitag, dem 1. Juni um 16.00 Uhr und endet am Montag, den 4. Juni um 0.59 Uhr.Letztes aktuelles Video: Online-Turnier vor der Veroeffentlichung Trailer