Mario Tennis Aces: Mario gegen Rafael Nadal im Trailer und weitere Details zum Realmodus - 4Players.de

Nintendo hat einen Trailer für Mario Tennis Aces (Termin: 22. Juni auf Switch) veröffentlicht, in dem sich Rafael Nadal und Mario ein Match liefern. Die beiden Tennis-Asse gehen auf dem Platz an ihre Grenzen, doch am Ende liegt die Entscheidung beim Schiedsrichter. Trotzdem stellt Nintendo sicherheitshalber klar: Rafael Nadal erscheint nicht im Spiel und ist dort nicht spielbar.Der Realmodus bietet Spielern unter Verwendung eines Joy-Con eine Möglichkeit zur Bewegungssteuerung. Eine exklusiv im Realmodus verfügbare Funktion ist das Challenge-System, durch das Spieler gegen Schiedsrichter-Entscheide Einspruch einlegen und eine Wiederholung ihres letzten Schlags überprüfen können.Nintendo: "Dabei kann der Controller, der sogenannte Joy-Con, sogar als Tennisschläger eingesetzt werden. Im Realmodus ermöglicht die präzise und intuitive Bewegungssteuerung eine Reihe verschiedener Schläge - ideal für Spieler, die sich beim Spielen etwas bewegen möchten. Das Spiel bietet auch eine Vielzahl an anderen Spielmodi, die mit traditionelleren Controllern gespielt werden. Eine weitere Neuerung ist das Challenge-System, das exklusiv im Realmodus zu finden ist. Sollte der Spieler mit der Entscheidung des Schiedsrichters unzufrieden sein, kann er in einer Wiederholung des Schlags überprüfen, ob der Ball im Aus war. ""Tennisfans, die neue Herausforderungen suchen, können online gegen Freunde antreten oder sogar an regelmäßig abgehaltenen Turnieren teilnehmen. Vorher lohnt es sich allerdings, die Grundlagen des Spiels gründlich zu üben. Gelegenheit dazu bietet der Modus Abenteuer, durch den ein echter Story-Modus zur Mario Tennis-Reihe zurückkehrt. Mario begibt sich auf eine Reise durch die unterschiedlichsten Welten und stellt sich einer Reihe von Tennis-Herausforderungen und Endgegnern, um Luigi vom Bann des legendären Schlägers zu befreien. (...) Die drahtlose lokale Mehrspielerfunktion für mehrere Nintendo Switch-Konsolen wird im September diesen Jahres über ein kostenloses Software-Update hinzugefügt."Letztes aktuelles Video: Trailer Aces of the Game