Mario Tennis Aces: Neues Update erweitert das Tennisspiel um Koop-Missionen - 4Players.de

Bei Nintendo Direct wurde Mario Tennis 2.0 für den 19. September angekündigt. Das Gratis-Update fügt dem arcadigen Tennisspiel einen kooperativen Online-Modus hinzu, in dem sich mehrere Spieler gemeinsam an zeitlich begrenzten Missionen versuchen. Als Belohnungen winken u.a. spezielle Outfits, Charaktere in neuen Farben und andere Dinge.Darüber hinaus betreten auch weitere Charaktere den Court: Laut Pressemitteilung greifen mit dem Update auch Birdo, Shy Guy, Parakoopa und Mutant-Tyranha zum Schläger. Im Test erwies sich Mario Tennis Aces vor allem im Mehrspielermodus als echte Spaßbombe für Switch.Letztes aktuelles Video: Video-Test