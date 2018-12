Luma wird im Januar 2019 an den Online-Turnieren in Mario Tennis Aces als spielbarer Charakter teilnehmen. Spieler, die nicht an einem Online-Turnier teilnehmen möchten, können den Charakter ab dem 1. Februar 2019 erhalten. Nach Luma sollen noch Boom Boom und Pauline als spielbare Figuren hinzukommen.Im Test erwies sich Mario Tennis Aces vor allem im Mehrspielermodus als echte Spaßbombe für Switch: Nach Gurken wie Tennis World Tour oder AO International Tennis schickt Nintendo sich an, den Filzball zu retten. Realistisch geht es natürlich auch hier nicht zu, als lokales Partyspiel taugt es aber bestens! Kann diesmal auch das Programm für Einzel- und Online-Spieler überzeugen?Letztes aktuelles Video: Luma