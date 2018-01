Nintendo hat in der Direct-Mini-Ausgabe SNK Heroines Tag Team Frenzy für Switch angekündigt. In dem Prügelspiel, das im Sommer 2018 erscheinen soll, liefern sich Heldinnen des SNK-Universums 2-gegen-2-Tag-Team-Kämpfe.Der Produktbeschreibung ist zu entnehmen: "Mit nur einem Knopfdruck löst du eine Vielzahl an Aktionen aus. Beim Wechseln der Charaktere kannst du dann mithilfe einer Reihe an Items die Oberhand gewinnen! Aber dabei geht es nicht nur darum, die KP deiner Gegner zu verringern. Dräng sie in die Ecke, und entfessele deinen Ultra-Spezialangriff ... das Traum-Finish! Pass deine Kämpfer an, und schick deine Rivalen mit Stil auf die Bretter. Schlag dich Seite an Seite mit deinen Lieblingsheldinnen zum Sieg durch!"