SNK Heroines Tag Team Frenzy: DLC-Charakter Jeanne zeigt sich im Trailer - 4Players.de

Für SNK Heroines Tag Team Frenzy ist die nächste DLC-Kämpferin angekündigt worden: Jeanne D'Arc (World Heroes). Im Kampf kann sie ihr charakteristisches Schwert in eine Peitsche verwandeln. Einen ersten Blick kann auf Jeanne kann man im folgenden Trailer werfen. Der DLC wird am 13. Dezember 2018 für PS4 und Switch zur Verfügung stehen.Die bisherigen DLC-Charaktere MissX (von SNK Gals' Fighters), Skullo Mania (von Fighting EX Layer) und Thief Arthur (von Million Arthur: Arcana Blood) haben jeweils 4,99 Euro gekostet.Letztes aktuelles Video: Jeanne Dazzles the world