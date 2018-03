Magic: The Gathering: Dominaria-Promos und Trailer - 4Players.de

Zudem hat Wizards of the Coast die offizielle Promo-Karte vorgestellt, die Spieler zum Kauf einer Booster-Box in einem WPN-Store erhalten. Bei Dominaria hat sich der Hersteller entschiedene, eine legendäre Kreatur zur Buy-A-Box-Promo zu machen, die sich nicht in den regulären Boostern des Sets befindet - also nur über den Weg des Box-Kaufes erworben werden kann.Die Promo-Karte könnt ihr hier sehen.

Wizards of the Coast hat zum US-Vorverkaufsstart des kommenden Sets für Magic: The Gathering einen Trailer veröffentlicht, der die Planeswalker und Hintergründe der Spielwelt vorstellt. Für alle Veteranen interessant: Natürlich kommt auch das legendäre Flugschiff "Wetterlicht" im Video vor.