Magic: The Gathering: Dominaria-Spoiler, neue Wetterlicht enthüllt - 4Players.de

Die Spoiler-Saison für das kommende Set des Sammelkartenspiels Magic: The Gathering ist derzeit in vollem Gange. Täglich werden neue Einzelkarten des offiziell am 28. April erscheinenden Sets Dominaria präsentiert, welches nach über einer Dekade in die ursprüngliche Welt von Magic: The Gathering zurückführt.Dabei besonders interessant: die Rückkehr nach Dominaria bringt auch das Flugschiff Wetterlicht zurück, welches zuletzt während des Invasion-Blocks 2001 eine tragende Rolle spielte.Das Schiff selbst wird als Fahrzeug-Artefakt "Wetterlicht" vertreten sein:Dazu kommen einige Crewmitglieder des Flugschiffes, die als legendäre Kreaturen und Planeswalker vertreten sind - darunter Teferi, Jhoira, Slimefoot und Arvad.