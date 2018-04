Magic: The Gathering: Dominaria vollständig enthüllt, "Open House" am Wochenende - 4Players.de

Wer noch nie Magic gespielt hat, aber jetzt neugierig geworden ist, sollte am Wochenende einen WPN-Spieleladen in seiner Nähe aufsuchen: Am 14. und 15. April findet, knapp zwei Wochen vor Release, das Dominaria "Open House" statt. Hier bekommen Einsteiger ein gratis-Deck in die Hand, mit dem sie die Grundlagen von Magic the Gathering gemeinsam mit alten Hasen und anderen Anfängern erlernen können.