Magic: The Gathering: Kommende Sets vorgestellt: Es geht zurück nach Ravnica - 4Players.de

Wie der Hersteller mitteilt, kehren die Spieler mit dem am 5.10. erscheinenden "Gilden von Ravnica" in die Welt der Gilden zurück. Der Clou: auch die beiden folgenden Sets "Ravnicas Treue" und eine noch nicht näher betitelte Edition werden auf Ravnica spielen. Die Entwickler wollen die Welt zudem dafür nutzen, um die Nicol-Bolas-Storyline endlich zu einem Abschluss zu bringen."Gilden von Ravnica", das im Januar 2019 ansteht, wird sich vor allem um die Selesjnija, Boros, Izzet, Dimir und Golgari-Gilden drehen, während "Ravnicas Treue" vor allem Karten für die Gilden Azorius, Rakdos, Gruul, Simic und Orzhov umfassend wird.Passend zu den Ravnica Sets wird WOTC zudem ein neues Produkt namens "Gilden-Kits" einführen, das 60-Karten-Decks einer bestimmten Gilde (Farbkombination) sowie allerlei Merchandise wie Anstecker, Aufkleber und Lebenspunktezähler enthalten soll. Das erste Gilden-Kit wird am 2. November 2018 erscheinen."Gilden von Ravnica" wird bereits die zweite Rückkehr nach Ravnica - nach dem Ravnica-Block (Ravnica: City of Guilds, Dissension, Guildpact) sowie dem "Return to Ravnica-Block (Return to Ravnica, Gatecrash, Dragon's Maze) .Letztes aktuelles Video: Dominaria-Trailer