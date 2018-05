Magic: The Gathering: Battlebond-Set vorgestellt: Wertige Reprints, neue Ideen - 4Players.de

Derzeit stellt Wizards of the Coast in der traditionellen "Spoiler-Season" die einzelnen Karten des kommenden Draft-Sets "Battlebond" vor, das erstmals auf den Team-Modus "Zweiköpfiger Riese" zielt und auch in Teams gedraftet wird. Wer sich einen kompletten Überblick über alle weltweiten Spoiler verschaffen möchte, der sollte die offizielle Wizards-Seite sowie Magicspoilers.com im Blick behalten.Neben neuen Karten und Mechaniken wie "Assist", welche ermöglicht, dass das Teammitglied Mana für Beschwöerungen, Hexereien oder Spontanzauber bezahlt, stehen vor allem die Reprints im Fokus. So finden sich in den enthüllten Karten unter anderem "Doubling Season", "Land Tax", "True-Name Nemesis" und "Swords to Plowshares", welche allesamt als werthaltige Karten auf dem Zweitmarkt gelten.Zudem wurde ein neuer Land-Zyklus von Doppelländern enthüllt. Diese Länder kommen ungetappt ins Spiel, solange man mehr als einen Gegner hat - sind also besonders für Commander, Brawl und Two Headed Giant geeignet. Auch kehrt die "Partner"-Mechanik in neuer Form zurück - hier kann ein Spieler selbst oder seinen Spielparner die passende Kreatur aus dem Deck suchen und auf die Hand nehmen lassen.Neben legendären Kreaturen-Paaren gibt es erstmals auch Partner-Planeswalker in den "Feind-Farben" Rot und Blau, die auch als Commander für Brawl und Commander genutzt werden können.

