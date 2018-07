Magic: The Gathering: "Magic Open House" an diesem Wochenende - 4Players.de

Zum 25. Geburtstag lädt Wizards of the Coast interessierte Spieler zum "Magic Open House" ein. Mit dem Event wird die Veröffentlichung des neuen Sets in 1.700 Spieleläden des Wizards Play Networks in ganz Europa eingeläutet. Die Adresse des nächsten, teilnehmenden "Spieleladens" findet ihr hier "Der 30. Juni und 1. Juli ist die perfekte Gelegenheit, um alte und neue Spieler zusammenzubringen, die neuen Karten des Hauptsets 2019 zu entdecken, das Spiel zu lernen oder Freunden die Spielmechaniken zu erklären - all das in einer freundlichen und unterhaltsamen Atmosphäre. Alle Teilnehmer erhalten eine besondere Promokarte mit einem brandneuen, exklusiven Design, das speziell für dieses Event entworfen wurde: der rote Goblin Gossenschütze aus dem neuen Set. Zum ersten Mal und zwei Wochen vor der offiziellen Veröffentlichung werden zudem die neuen Planeswalker Decks zu kaufen sein. Eine einzigartige Chance, die Fans nicht verpassen sollten. Neulinge werden so verwöhnt wie noch nie zuvor: sie bekommen nicht nur eine ausführliche Erklärung der Magic: The Gathering Spielregeln, sondern erhalten auch ein kostenloses Willkommens-Deck, mit dem sie sofort zeigen können, was sie gelernt haben", heißt es in der Pressemitteilung."Das Hauptset 2019 ist das neueste Magic: The Gathering Set, das ab dem 13. Juli verfügbar ist: Drachen, Elfen, Vampire, Zombies, Goblins, Engel, Pferde, Geister … hier ist etwas für jeden dabei, ungeachtet des Spiellevels. Das Hauptset 2019 kehrt zu den Anfängen des fiesesten Bösewichts des Multiversums, Nicol Bolas, zurück. Natürlich tauchen auch alle Lieblingscharaktere und -karten der Spieler im neuen Set auf, das gleichzeitig neue Versionen der beliebten Planeswalker Ajani, Liliana, Nicol Bolas, Tezzeret und Sarkhan Vol sowie die neue Planeswalkerin Vivien Reid beinhaltet."Nach dem Magic Open House am Samstag, den 30. Juni und Sonntag, den 1. Juli, geht die Event-Saison des Hauptsets 2019 in den Spieleläden mit dem Pre-Release am 6. und 7. Juli, dem Release-Tag am 13. Juli und dem Draft-Wochenende am 14. und 15. Juli weiter.Letztes aktuelles Video: Dominaria-Trailer