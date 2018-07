Magic: The Gathering: Core Set 2019 erscheint heute - 4Players.de

Core Set 2019 kommt zudem mit fünf neuen Planeswalker-Decks sowie einem Deckbuilders Toolkit, sodass neue Spieler über die Abfolge "Willkommensdecks", "Planeswalker-Decks" und Toolkit einen sanften Einstieg in das Sammelkartenspiel finden können.



Core Set 2019 kommt zudem mit fünf neuen Planeswalker-Decks sowie einem Deckbuilders Toolkit, sodass neue Spieler über die Abfolge "Willkommensdecks", "Planeswalker-Decks" und Toolkit einen sanften Einstieg in das Sammelkartenspiel finden können.Wer sich einen Überblick über alle in M19 erhältlichen Karten verschaffen möchte, wird hier fündig! Letztes aktuelles Video: Dominaria-Trailer

Heute, am 13. Juli 2018 erscheint das neue Magic: The Gathering -Set "Hauptset 2019", mit dem Wizards of the Coast die 2014 nach der Veröffentlichung von M15 ausgesetzten Grundsets des Sammelkartenspiels.Die Core Sets erfüllen für die Spieler von Magic: The Gathering zwei wichtige Funktionen: Einerseits sollen sie mit einfacheren Karten und Mechaniken neue Spieler anlocken und in die Grundstrukturen von Regelwerk, Farben und Grundkonzepten des Sammelkartenspiels einführen. Andererseits können die Core Sets für wichtige Reprints genutzt werden, die nicht in die Themen-Sets wie Dominaria, Ixalan oder Ravnica passen, im Standard-Format aber dringend benötigt werden.