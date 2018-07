Magic: The Gathering: Commander 2018-Decks vorgestellt - 4Players.de

Die offiziell vorgestellten Decks sind bisher "Erlesene Erfindungen" mit dem Commander "Saheeli, die Hochbegabte" in Rot/Blau sowie "Rache der Natur" in Jund-Farben (Rot/Schwarz/Grün), das von Lord Windgrace angeführt wird. Dazu kommen "Adaptive Verzauberung" und "Subjektive Realität", die allerdings nur über inoffizielle Kanäle geleaked wurden.

Wer sich einen Überblick über die Decks verschaffen möchte, der wird in der offiziellen Kartengalerie von Wizards of the Coast fündig - hier werden die täglich veröffentlichten Spoilerkarten nach und nach hinzugefügt.Commander ist Mehrspieler-Format für Magic: The Gathering. Die Decks umfassen 99 Karten plus einen "Commander". Diese legendäre Kreatur gibt über die Farbensymbole auf der Karte die möglichen Kartenfarben, die sogenannte "Farbidentität" für das Deck vor. Innerhalb der übrigen 99 Karten dürfen - bis auf Standardländer - keine Karten mehrfach vorkommen. Der Commander wird zudem nicht aus dem Deck oder der Hand, sondern aus der Kommando-Zone gespielt, in die er im Todes- oder Exilfall auch zurückkehrt und beim nächsten Ausspielen um zwei beliebige Mana teurer wird. Die Spieler beginnen mit 40 Lebenspunkten, erhält ein Spieler allerdings insgesamt 20 Schaden durch einen Commander, ist er ebenfalls besiegt. "Commander" ist eine Adaption des Community-Formats "Elder Dragon Highlander", die vorkonstruierten Decks werden von vielen Magic-Fans als das beste verfügbare Precon-Produkt überhaupt angesehen.