Magic: The Gathering: Masters-Reihe wird mit "Ultimate Masters" abgeschlossen - 4Players.de

Am 7. Dezember 2018 wird das vorerst letzte Masters-Set, Ultimate Masters, mit 254 Karten für das klassische (physische) Sammelkartenspiel Magic: The Gathering erscheinen.In der Ankündigung heißt es weiter: "In jeder Booster-Box sind 24 Booster mit je 15 Karten und einer Premium-Karte pro Booster. Obendrauf gibt es allerdings noch einen Box-Topper - darin ist eine von 40 verschiedene Karten mit einer erweiterten Illustration. Die 40 Box-Topper-Karten beinhalten Versionen mit außergewöhnlichen Illustrationen der beliebtesten Magic-Karten - einschließlich jeder sagenhaft seltenen Karte im Set, vielen der seltenen Karten und zwei nicht ganz so häufigen Karten, die zu den begehrtesten Karten in der Geschichte von Magic gehören."Die Booster-Box soll 335 Dollar kosten. 34,99 Dollar werden pro Blisterpackung mit drei Boostern fällig. Weiterhin ist Ultimate Masters ab dem 7. Dezember in Magic Online für 6,99 Dollar pro Booster erhältlich. Euro-Preise wurden nicht genannt.Über die Preisgestaltung schreibt der Hersteller: "Abschließend wollen wir noch darauf eingehen, dass die unverbindliche Preisempfehlung (in den USA) für Ultimate Masters etwa höher liegt als für andere Masters-Produkte. Wir wollen die Masters-Reihe auf die fulminante Art und Weise verabschieden, die sie verdient: Ultimate Masters ist ein in begrenzter Auflage verfügbares, einzigartiges und sammelbares Premium-Set. Uns ist bewusst, dass das nicht für jeden etwas ist. Und das macht auch nichts. Wenn ihr nach einem coolen, einzigartigen Produkt voller sammelbarer Karten sucht, dann ist Ultimate Masters genau das Richtige für euch."Einige Karten wurden im offiziellen Blog vorgestellt.