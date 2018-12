Magic: The Gathering: eSports-Pläne konkretisiert - 4Players.de

Hasbro und Wizards of the Coast haben ihre eSports-Pläne für Magic: The Gathering bekanntgegeben. Für digitales und klassisches, kartenbasiertes Magic steht ein Preispool von 10 Millionen Dollar zur Verfügung."Heute ist ein extrem wichtiger Tag für Magic: The Gathering, denn wir kündigen an, dass wir uns dem eSport und unseren Spielern verschrieben haben, indem wir unsere Turnierstruktur mit einem Preispool von $10 Millionen ausstatten", so Chris Cocks, Präsident von Wizards of the Coast. "Wir stehen komplett hinter eSport und festigen Magic als Vorreiter in der Sammelkartenspielkategorie, während wir gleichzeitig Profis, Spielern, Sponsoren und eSports Partnern lukrative Chancen bieten."Mit bis dato mehr als 35 Millionen Magic-Spielern in mehr als 70 Ländern weltweit, soll die neue eSports-Struktur eine breite Zielgruppe an Kartenspielern ansprechen und soll eine offene Plattform bieten, die es allen Magic Spielern erlaubt, in den Wettbewerb einzusteigen. Weitere Details findet ihr hier Hierzu heißt es weiter: "Die Magic Pro League (MPL) führt ein neues Level des professionellen Spielens ein und besteht aus den 32 besten Magic Spielern der ganzen Welt. Spieler in der MPL erhalten Spiel- und Streaming-Verträge in Höhe von 75.000 Dollar MPL-Mitglieder spielen in wöchentlichen Match-Ups in Magic: The Gathering Arena und auf den neu eingeführten Mythic Championship Events. Mythic Championships sind das neue Aushängeschild für wettbewerbsbasierten Magic: The Gathering Arena eSport sowie kompetitives Karten-Magic. Bei Mythic Championships treten MPL-Spieler gegen Herausforderer aus der Magic Community an. Das Magic: The Gathering Arena eSports Programm startet mit der mit 1 Million Dollar dotierten Mythic Championship auf der PAX East 2019 in Boston, Massachusetts. Weitere Details dazu, wie Spieler in den Rängen aufsteigen können, um gegen die Profis antreten, werden Anfang 2019 verkündet.""Die letzten 25 Jahre der Magic Turniere hat uns ermöglicht, dieses umfassende eSports Programm zu entwerfen. Es unterstützt sowohl Magic: The Gathering Arena und stärkt gleichzeitig unsere Investition in klassisches Magic", so Elaine Chase, Vice President of eSports bei Wizards of the Coast. "Unsere Investition in den eSport katapultiert das Spiel auf ein neues Level und unterstützt gleichzeitig die Spieler, indem wir ihnen eine Plattform bieten, mit der sie ihre eigene Marke etablieren können und Magic einem noch größeren Publikum zugänglich machen."