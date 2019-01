Magic: The Gathering: Set "Ravnicas Treue" ist erhältlich - 4Players.de

Wizards of the Coast hat "Ravnicas Treue" veröffenlicht. Das neue Set für Magic: The Gathering ist sowohl für die physische Variante des Sammelkartenspiels als auch in der PC-Umsetzung Magic: The Gathering Arena ( offener Betatest ) verfügbar. Mit dem Set werden 259 neue Karten eingeführt. Einen Überblick über alle Karten findet ihr hier "In Ravnica sind einige der beliebtesten Magic: The Gathering Sets angesiedelt, darunter auch das Vorgängerset 'Die Gilden von Ravnica', das letzten Herbst veröffentlicht wurde. Die Stadt wird von zehn verschiedenen, magischen Gilden beherrscht, von denen jede einen anderen Aspekt der Stadt mit ihrem individuellen Weltverständnis prägt. Die ersten fünf Gilden wurden bereits in 'Gilden von Ravnica' eingeführt, nun folgen in 'Ravnicas Treue' die restlichen fünf: der gesetzestreue Azorius Senat, der Rakdos Kult, die wilden und noblen Gruul Clans, das Simic Kombinat und das Orzhov Syndikat", schreibt Wizards of the Coast. "Die meisten Produkte aus dem Set 'Ravnicas Treue' enthalten zudem Codes, um zusätzliche Inhalte in Magic: The Gathering Arena freizuschalten. Codes aus Pre-Release Packungen erlauben die Teilnahme an einem Draft Event, während Spieler mit den Codes aus den Planeswalker Decks das gleiche Deck auch im digitalen Spiel erhalten. Dazu enthalten einige Booster für 'Ravnicas Treue' einen Code, mit dem drei Boosterpackungen im Spiel freigeschaltet werden können.""Seit 1993 ist Magic: The Gathering das führende Strategie-Karten Spiel der Welt, mit über 35 Millionen Spieler in mehr als 70 Ländern weltweit. Seitdem hat sich das Spiel in vielen Punkten weiterentwickelt, aber der Kern von Magic lag immer in der Kombination aus Strategie, einzigartigen Fantasy-Elementen und einer faszinierenden Story. Der jüngste digitale Ableger, Magic: The Gathering Arena - derzeit in der offenen Beta - überträgt die ausgeklügelte Strategie und Spielmechaniken des legendären Kartenspiels in eine (...) digitale Umsetzung."