Dakar 18: Viermaliger Champion fährt mit - bei Vorbestellern und Käufern der Day-One-Edition - 4Players.de

Als professioneller Rennfahrer ist der inzwischen als Politiker aktive Ari Vatanen zwar nicht mehr aktiv, in Dakar 18 hat der viermalige Gewinner der Rallye Dakar (1987, 1988, 1990, 1991) allerdings einen Gastauftritt: Wer das Spiel vorbestellt oder die physische Day-One-Edition kauft, fährt gegen u.a. Vatanen in seinem Peugot 205 Turbo 16 um die Wette.Aus der Pressemitteilung:"Basierend auf der weltbekannten, jährlich stattfindenden Rallye in Südamerika, die von der Amaury Sport Organisation (A.S.O.) organisiert wird, ist DAKAR 18 eine realistische Simulation der größten Cross-Country-Rallye der Welt. Der Spieler wählt aus einer Vielzahl von verschiedenen Fahrzeugen, um über eine der größten offenen Spielewelten aller Zeiten zu fahren. Dabei greift der Spieler auf das offizielle Roadbook zurück, um die Orientierung auf den 14 Etappen in Peru, Bolivien und Argentinien nicht zu verlieren.Die Spieler messen sich in DAKAR 18 online mit anderen Spielern oder steigern offline ihre Fähigkeiten in Sachen Tempo und Navigation. DAKAR 18 bietet eine atemberaubende Grafik sowie viele der offiziellen Fahrzeuge und Fahrer der fünf Rennkategorien (Auto, Motorrad, Trucks, Quads und SxS) der DAKAR RALLY 2018. Zusätzlich beinhaltet das Spiel einen Singleplayer sowie einen Splitscreen und Online-Multiplayer-Modus."Letztes aktuelles Video: Fahrzeuge