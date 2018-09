Dakar 18: Simulation der Cross-Country-Rallye erscheint heute für PC, PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Das portugiesische Studio Bigmoon Entertainment veröffentlicht heute Dakar 18 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Rennspiel versteht sich als "realistische Simulation der größten Cross-Country-Rallye der Welt."Der Spieler wählt aus einer Vielzahl von Fahrzeugen aus den fünf Rennkategorien (Auto, Motorrad, Trucks, Quads und SxS) und greift während der Rallye auf das offizielle Roadbook zurück, um die Orientierung auf den 14 Etappen in Peru, Bolivien und Argentinien nicht zu verlieren. "Die Sonne wird sich entsprechend der Position des Landes (...) bewegen. Sogar der Sternenlauf in der Nacht ist simuliert. Der Spieler muss gegen den trockenen Sand unter der heißen Sonne oder den tiefen Matsch unter strömenden Regen kämpfen", heißt es weiter. Unsere Vorschau von der gamescom 2018 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer