Dakar 18: Desafío Ruta 40 und Desafío Inca Rally als DLC angekündigt - 4Players.de

Bigmoon Entertainment hat die ersten beiden Zusatzinhalte für sein Offroad-Rennspiel Dakar 18 angekündigt. Dabei handelt es sich um Dakar Series: Desafío Ruta 40 sowie die Dakar Series: Desafío Inca Rally. Beide DLCs stehen mittlerweile als Download bereit und sind für Besitzer des Hauptspiels kostenlos, das am 25. September für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht wurde.Allerdings ließ der Abstecher in die Wüste zu wünschen übrig. Im Test sorgten vor allem der unzuverlässige Ko-Pilot und Schwächen bei der Fahrphysik für eine ernüchternde Wertung von 45 Prozent auf allen drei Plattformen.Letztes aktuelles Video: Desafo Ruta 40 Rally Trailer