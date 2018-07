Outpost Zero: "Starcraft als Survival-Shooter" im Early Access veröffentlicht - 4Players.de

"Stellt euch vor, ihr würdet StarCraft als Mulitplayer-Survival-Shooter spielen" - so hatte tinyBuild den Titel bei seiner Ankündigung vorgestellt, denn Outpost Zero dreht sich um den Aufbau von Stationen, in denen man KI-Soldaten herstellt, um mit diesen feindliche Basen zu attackieren und die eigene zu verteidigen.



Man baut Rohstoffe ab, erstellt Versorgungsketten zum Betreiben automatisierter Fabriken sowie Verteidigungsanlagen. Die KI-Kameraden wollen zudem mit immer stärkeren Waffen und Rüstungen versehen werden, während man die Moral der fortschrittlichen künstlichen Intelligenz dadurch steigert, indem man sie in luxuriösen Quartieren unterbringt.

Symmetric Games hat Outpost Zero als Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht, wie Publisher tinyBuild Games bekannt gemacht hat. Bis Anfang 2019 soll das Spiel auf diese Art fertiggestellt werden, heißt es in der Beschreibung auf Steam Letztes aktuelles Video: Schnellstart-Anleitung