Re-Legion: Echtzeitstrategie mit Cyberpunk-Setting erscheint 2018 - 4Players.de

einzigartige RTS-Mechanik hinsichtlich der Akquirierung neuer Einheiten durch Konvertierung von Bürgern

lebhafte und futuristische Cyberpunk-Kulisse und düstere Atmosphäre

erwachsene Geschichte mit tiefgreifenden Hintergründen und moralischen Entscheidungen, die getroffen werden müssen

besondere Mechaniken durch den Einsatz von Hacking

hoher Wiederspielwert sowohl in Einzelspieler- als auch in Mehrspieler-Modi

Re-Legion, das futuristische Echtzeitstrategie-Spiel im Cyberpunk-Stil, hat zwar noch kein konkretes Releasedatum, soll noch in diesem Jahr erscheinen. Das geht aus dem offiziellen Ankündigungs-Teaser hervor, den Entwickler Ice Code Games und Publisher 1C Company jüngst veröffentlicht haben. Die Aufgabe des Spielers besteht vor allem darin, Zivilisten von der eigenen Kult-Ideologie zu überzeugen und als potenzielle Kämpfer zu rekrutieren. Was der Titel sonst noch bieten will, verrät die Features-Übersicht:Letztes aktuelles Video: Official Announcement Teaser Trailer