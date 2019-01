Re-Legion: Echtzeitstrategie mit Cyberpunk-Setting erscheint Ende Januar - 4Players.de

1C Company wird das von Ice Code Games entwickelte Cyberpunk-Echtzeit-Strategiespiel Re-Legion am 31. Januar 2019 für PC via Steam veröffentlichen. Der Preis soll 17,99 Euro betragen. Eine Deluxe Edition mit Soundtrack und Artbook wird für knapp 20 Euro angeboten. In dem Titel konvertiert man Bürger einer Cyberpunk-Welt, um neue Einheiten zu erhalten. Die Story soll derweil tiefgreifende Entscheidungen erfordern."Spieler folgen in Re-Legion Elions Aufstieg vom einsamen Propheten zum mächtigsten Verfechter der Religion in der Stadt. Re-Legion stellt das herkömmliche RTS-Genre aus Wirtschaft- und Ressourcenmanagement auf den Kopf. Spieler können gewöhnliche ungläubige Bürger zu ihren Einheiten, den Anhängern, konvertieren. Eingeweihte Kultisten erweitern die Möglichkeiten des Kults auf mehrere Arten: Sie sammeln Cyber-Coins für Upgrades, beten, um Spezialfähigkeiten einsetzen zu können, hacken Gebäude und Werbetafeln, um die Territorien zu vergrößern, konvertieren Bürger und kämpfen gegen feindliche Einheiten oder Ungläubige. Die Glaubensrichtung des Kults hängt von den Glaubenssätzen ab. Diese zahlreichen Dogmen bestimmen, ob die Religion friedlich ist oder Ungläubige verachtet. Jeder Glaubenssatz beeinflusst, wie der Kult versucht, seine Ziele zu erreichen. Für welchen Weg du dich auch immer entscheidest, deine Anhänger werden zusammen einen starken und mächtigen Kult erschaffen ...", schreibt der Publisher in der Produktbeschreibung.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer