Bereits in der vergangenen Woche hat Arc System Works eine überarbeitete Version der staubtrockenen Mäuse-Mär in Nintendos eShop veröffentlicht: Of Mice and Sand -Revised- heißt die Version des Spiels, das ursprünglich Mitte letzten Jahres für 3DS erschienen ist.Das nachfolgende Video erklärt, was die Nager auf ihrer Reise so erleben. Sie bauen ihr riesiges Gefährt aus, sammeln Rohstoffe, verkaufen daraus hergestellte Gegenstände in Siedlungen und wehren sich natürlich gegen Bösewichte. Zahlreiche Ereignisse lockern das Geschehen zusätzlich auf.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer