Lingotopia: Spielerisch eine von 29 Sprachen lernen

In zwei Video-Updates stellt Entwickler Tristan Dahl sein Sprachlernspiel Lingotopia vor, das 2018 für PC und Mac erscheinen soll, falls die laufende Kickstarter-Kampagne erfolgreich ist. Bisher sind bereits 7918 Euro vom finalen Finanzierungsziel von 10.000 Euro zusammen gekommen. Die Einnahmen sollen vor allem für die Implementierung eines Voice-Overs anstatt von Texten genutzt werden. In Lingotopia strandet man als kleines Mädchen auf einer Insel, wo keiner der Bewohner die eigene Sprache spricht. So ist man gezwungen durch die Spielwelt zu wandern und Stück für Stück immer mehr von der fremden Sprache zu lernen. Folgende Sprachen sollen laut Kickstarter-Kampagne in der finalen Version zur Verfügung stehen: Basque, Bengali, Chinese (Mandarin), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Japanese, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Swedish and Turkish.Wer bereits einen ersten Einblick vom Spiel erhalten möchte, findet hier eine Demo von Lingotopia.Letztes aktuelles Video: Update 2