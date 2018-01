Robot Cache: Neuer digitaler PC-Spiele-Shop mit eigener Krytowährung und Wiederverkaufsmöglichkeit

Mit Robot Cache ist ein neue digitale Vertriebsplattform für PC-Spiele angekündigt worden - eine Konkurrenz für Steam, GOG.com, Humble, Origin und Konsorten. Robot Cache versucht mit einem dezentralen Ansatz, dem Wiederverkauf von gebrauchten Spielen in digitaler Form, einer eigenen Krytowährung und hohen Gewinnmargen für Entwickler sowie Publisher zu punkten ( zur Webseite ).Generell wird man auf der Plattform allerlei Spiele in digitaler Form kaufen können - vorrangig mit Kreditkarte. Im Gegensatz zu anderen Vertriebsplattformen wird man digital gekaufte Spiele wieder verkaufen können. Den Verkaufspreis dieser "gebrauchten Spiele" sollen die Entwickler/Publisher selbst festlegen können. 25 Prozent des Wiederverkaufspreises gehen an den Verkäufer des gebrauchten Spiels und 70 Prozent erhalten die Entwickler/Publisher. Fünf Prozent beträgt die Vertriebsgebühr der Plattform. Spieler, die digitale Titel verkaufen, erhalten keine "echte Währung", sondern bekommen für den Verkauf die plattformeigene Blockchain-Krytowährung "IRON". Es ist möglich, IRON wieder in echtes Geld umzutauschen und auch IRON gegen echtes Geld zu kaufen - je nach Wechselkurs. Außerdem besteht die Möglichkeit, IRON zu "minen".Entwickler/Publisher sollen bis zu 95 Prozent der Einnahmen beim Verkauf ihrer Spiele erhalten; knapp 25 Prozent mehr als bei anderen Plattformen. Darüber hinaus sollen die Entwickler die volle Kontrolle über die Wiederverkaufsparameter, die eigene Marke und diverse Marketing-Tools haben. Zudem wird eine zeitnahe Überweisung der erzielten Verkaufserlöse versprochen.Gründer von Robot Cache ist Brian Fargo (The Bard's Tale und Wasteland). Durch die günstigen Konditionen für die Entwickler und die hohen Margen hoffen die Plattformbetreiber, dass möglichst viele Entwickler/Publisher ihre Spiele dort anbieten werden. Robot Cache soll im zweiten Quartal 2018 (April bis Juni 2018) offiziell den Betrieb starten. Vorher sind einige Events, u. a. ein "Token Generation Event" (am 3. April) geplant."Earning any money on the video game resale market is unheard of for game publishers, and earning up to 70%, which is equivalent to the best margins publishers and developers currently receive on today's most popular digital distributions platforms is crazy. Allowing creators to keep 95% of new game sales, and 70% on game resales, provides developers, like us at inXile, with a strong financial stream. This gives us more resources to create new content and new IPs for fans", sagte Brian Fargo (CEO von inXile Entertainment und Gründer von Robot Cache).