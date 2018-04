Two Point Hospital: Video: Charakter-Interaktionen in den virtuellen Krankenhäusern - 4Players.de

In Two Point Hospital sollen die Charakter-Interaktionen die virtuellen Krankenhäuser zum Leben erwecken, wie das genau funktioniert, erklären Lead Designer Ben Huskins und Lead Animator Chris Knott im folgenden Video."Jede noch so kleine Person in Two Point Hospital hat ihre ganz eigenen Charaktereigenschaften, die einzigartige Persönlichkeiten bilden - und das Endergebnis ist eine nahezu unbegrenzte Anzahl an neuen Spielmöglichkeiten. Spieler müssen diese Persönlichkeiten richtig managen, um den reibungslosen Betrieb ihrer Krankenhäuser zu gewährleisten. Oder das ist einem einfach egal, man fängt an wie wahnsinnig zu lachen und sieht dabei zu, wie sich das Chaos langsam aber bestimmt ausbreitet", schreibt Publisher Sega.Diejenigen, die sich auf der offiziellen Webseite für den Hospital Pass (Newsletter, Vorabzugang zu Videos und Co.) anmelden, erhalten im fertigen Spiel einen besonderen Gegenstand, und zwar die "goldenen Toilette". Das Spiel soll Ende 2018 für PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Building a Game with Personality