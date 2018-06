Two Point Hospital: E3 2018: Kuriose Krankheiten im Trailer - 4Players.de

Das folgende Video zu Two Point Hospital gibt einen Überlick über die schwer an Theme Hospital erinnernde Aufbau-/Wirtschaftssimulation. Zunächst geht es um den Aufbau des Krankenhauses, bevor dann die kuriosen Krankheiten und ihre Behandlungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt rücken. Abschließend macht man noch Jagd auf "Monobeasts".Two Point Hospital wird bei den Two Point Studios entwickelt und soll Ende 2018 erscheinen. In dem Entwicklerteam arbeiten einige der erfahrensten "Sim-Entwickler der Spieleindustrie", die neben Theme Hospital auch an Titeln wie Black and White, Populous oder Fable bei Studios wie Bullfrog, Lionhead und Mucky Foot gearbeitet haben.Letztes aktuelles Video: E3 2018 PC Gaming Show Trailer