Two Point Hospital: Kurioser Krankenhausaufbau im Geiste von Theme Hospital erscheint Ende August - 4Players.de

SEGA Europe und die Two Point Studios werden Two Point Hospital am 30. August 2018 für PC, Mac und Linux in digitaler Form veröffentlichen (Preis bei Steam : 34,99 Euro). In der schwer an Theme Hospital erinnernden Aufbau-/Wirtschaftssimulation übernehmen die Spieler die Rolle des Krankenhausverwalters und verantworten Auf- und Ausbau, Heilung von Patienten und das Management des Hauses, um ihre Karriere von den bescheidenen Anfängen bis zu den Höhen des Krankenhausmanagements zu führen.In dem Entwicklerteam arbeiten einige der erfahrensten "Sim-Entwickler der Spieleindustrie", die neben Theme Hospital auch an Titeln wie Black and White, Populous oder Fable bei Studios wie Bullfrog, Lionhead und Mucky Foot gearbeitet haben. Sie beschreiben ihr Spiel folgendermaßen: "In Two Point County, einer atypischen Welt voller Charisma, Humor und Charakter, müssen angehende Administratoren kreativ sein und alle ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge und Tricks nutzen, um sich in einer Vielzahl von Herausforderungen im Krankenhausmanagement zurechtzufinden. Entwerfen Sie Ihre Krankenhäuser, schulen Sie Ihr Personal und managen Sie die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, entdecken Sie Krankheiten, erforschen Sie neue Behandlungsmethoden und entwickeln Sie Ihre Maschinen, führen Sie Marketingmaßnahmen durch und machen sie Ihre Organisation zu einem ähnlichen Erfolg wie die letzte Grippewelle - und, oh ja, heilen Sie Patienten mit ungewöhnlichen Krankheiten."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer