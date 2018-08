Two Point Hospital: Krankenhaus-Aufbau-Strategie für PC, Mac und Linux veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Two Point Hospital (Linux) Screenshot - Two Point Hospital (Linux) Screenshot - Two Point Hospital (Linux) Screenshot - Two Point Hospital (Linux) Screenshot - Two Point Hospital (Linux) Screenshot - Two Point Hospital (Linux) Screenshot - Two Point Hospital (Linux)

Two Point Studio und SEGA haben die von Simualtions-Klassikern wie Theme Hospital, Black & White und Theme Park inspirierte Krankenhaus-Aufbau-Strategie Two Point Hospital am 30. August 2018 für PC, Mac und Linux veröffentlicht. Auf Steam wird der Titel noch bis zum 5. September mit zehn Prozent Launch-Rabatt angeboten (31,49 Euro statt 34,99 Euro). Zum Spiel selbst heißt es: "Bau ein Krankenhaus vom ersten Stein bis zum Meisterwerk. Erschaffe das schönste – oder effektivste – Krankenversorgungsunternehmen in ganz Two Point County.Optimiere dein Krankenhaus, um den Patientenfluss (und damit den Umsatz) zu steigern, und lege Gänge, Räume sowie Wartebereiche ganz nach deinen Vorstellungen an. Erweitere dein Krankenhaus um mehrere Gebäude und bau möglichst große Türen ein – dann passen mehr Patienten durch.Verteile geschmackvolle Dekorationen und Funktionsgegenstände in deinem Krankenhaus, um dessen Prestige zu erhöhen, die Langeweile deiner Patienten zu senken, ihre Zufriedenheit zu steigern und am Ende des Jahres möglichst viele Auszeichnungen abzugreifen." Mehr dazu auch auf der offiziellen Website und im folgenden Video zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer