Two Point Hospital: Bekommt einen Sandbox-Freeplay-Modus und weitere Updates - 4Players.de

Sega und die Two Point Studios haben einen neuen Spielmodus namens Sandbox: Freeplay für Two Point Hospital angekündigt. Der freie Spielmodus wird zunächst auf der TwitchCon (an diesem Wochenende) präsentiert und soll in der nächsten Woche veröffentlicht werden. Neben dem Sandkasten-Modus wird das Update eine Copy-Paste-Funktion für Raum-Layouts und eine vollständige Personal- sowie Patientenanpassung umfassen."Und wer vom Halloween-Craze-Bug gebissen wurde, findet hier das perfekte Rezept für die nächste Woche. Der Spooooooky-Modus beinhaltet Fälle von Schreckhaftigkeit, einen Grusel-Soundtrack und mehr - den man genießen kann, während man alle Süßigkeiten isst, statt sie an die Kinder aus der Nachbarschaft zu verteilen."Sandbox: Freeplay ist das erste in einer Reihe von geplanten Sandbox-Updates für Two Point Hospital, wobei sich das Studio auch an die Community wendet, um neue Feature mit ihrem Feedback mitzugestalten.Letztes aktuelles Video: Sandbox Freeplay - Trailer