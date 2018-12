Two Point Hospital: Erweiterung "Bigfoot" und Update mit deutscher Sprachausgabe stehen bereit - 4Players.de

Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC)

Für Two Point Hospital ist heute die Download-Erweiterung "Bigfoot" (Preis: 8,99 Euro) bei Steam erschienen. Der DLC umfasst eine winterliche Region mit drei neuen Krankenhäusern, 34 regionale Krankheiten (einschließlich neun sichtbare Krankheiten) wie Hundeelend, Mechano-Metropolio, Reptil-Metropolio, Drama-Tick, Rüstungsfieber oder Monstermanie und viele neue Ingame-Objekte."Die lokale Prominenz Bartholomäus F. Yeti, der ansonsten zurückgezogene Fellball, hat sich für eine bessere Gesundheitsversorgung in den Spitzen Bergen eingesetzt, wo sich die am häufigsten vergessenen Menschen im ganzen Two Point County aufhalten. Herr Yeti wird Ihre Hilfe brauchen, um neue Krankheiten wie die kalte Schulter, den Drama-Tick oder das Schnarchtrauma in den drei neuen Krankenhäusern der Spitzen Berge zu behandeln. Es gibt eine medizinische Einrichtung im Hotel Underlook, einem Skigebiet mit mehr Klagen als Gästen; das abgelegene und verfallene Swelbard Research Institute; und die Chance, den Ersatz einer aristokratischen Familie, die in einem Krankenhaus für die umliegende Gemeinde in Roquefort Castle untergebracht ist, zu verwandeln."Darüber hinaus ist für das Grundspiel ein Update mit deutscher Sprachausgabe (inkl. Lautsprecherstimme und Krankenhaus-DJ) verfügbar.Die Entwickler erklären : "Wir sind von der tollen Unterstützung der deutschen Community überwältigt und wollen euch deshalb unbedingt etwas zurückgeben. Vielen Dank euch allen für all eure Spielstunden und wunderbaren Kommentare. Wir sind fest entschlossen, Two Point Hospital noch besser zu machen."Letztes aktuelles Video: Bigfoot DLC - Trailer