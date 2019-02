Two Point Hospital: Innenaustatter-Update mit Steam-Workshop-Unterstützung - 4Players.de

Für Two Point Hospital ist das (kostenlose) "Interior Designer Update" erschienen, das ebenfalls Steam-Workshop-Unterstützung mit sich bringt. Fortan ist es möglich, eigene Wandbeläge, Bodenfliesen, Teppichformen und Dekorationen zu entwerfen, mit denen sich die Hallen und Wände des aufkeimenden Gesundheitsimperiums schmücken lassen. Mit einem Ingame-Design-Tool können eigene Kreationen erstellt und via Steam Workshop geteilt werden.Sega: "Es erschließt im Wesentlichen grenzenlose Anpassungsmöglichkeiten für sorgfältig gestaltete Krankenhäuser, die nur durch die Phantasie der Two Point Hospital-Community begrenzt sind! Was könnte da schon schief gehen?"Letztes aktuelles Video: Interior Designer Free Update Overview