Two Point Hospital: Nächste Erweiterung angekündigt: Pebberley Island - 4Players.de

Mit Pebberley Island wird am 18. März 2019 die nächste Erweiterung für Two Point Hospital erscheinen ( Preis : 8,99 Euro). Drei neue Krankenhäuser (Pebberley Reef, Overgrowth und Topless Mountain) und zehn neue visuelle sowie 24 nicht-visuelle Krankheiten sind dabei, darunter Wanderrost und Ausdruckslosigkeit."Die Legende erzählt von einer Quelle der Unsterblichkeit, die tief im Herzen der tropischen Pebberley Island von Two Point County entspringt. Der nebenberufliche Entdecker und berüchtigte Germaphobe Wiggy Silverbottom (hier vom Chap-Hop-Künstler Professor Elemental gesprochen) braucht Ihre Hilfe, um den Weg zu dieser mystischen Quelle zu sterilisieren.""Bewältigen Sie extremes Wetter auf dem trügerisch idyllischen Atoll des Pebberley Reefs; meistern Sie die Herausforderungen, einen dichten und empfindsamen Dschungel zu erschließen und eine medizinische Einrichtung zwischen den Bäumen in Overgrowth zu errichten; und heilen Sie Unmengen von kranken Touristen in einem neuen Hordenmodus auf dem atemberaubenden Plateau des Topless Mountain", schreibt Publisher Sega.Letztes aktuelles Video: Pebberley Island DLC