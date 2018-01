Screenshot - Scribblenauts Showdown (PS4) Screenshot - Scribblenauts Showdown (PS4)

Warner Bros. Interactive Entertainment hat Scribblenauts Showdown für PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt. Es soll am 8. März 2018 erscheinen und wird zwei neue Party-Spielmodi für ein bis vier Spieler bieten."Scribblenauts Showdown bietet einfallsreichen Spielspaß und den Humor, den Scribblenauts-Fans lieben, mit neuen sozialen Elementen, um Familie und Freunde herauszufordern", sagt Steven Chiang, Executive Vice President, Produktion, Warner Bros. Interactive Entertainment. "Spieler aller Fertigkeitsstufen werden Spaß dabei haben, ihre Kreativität in der rasanten Kopf-an-Kopf-Spielweise mit Partyelementen auf die Probe zu stellen."Warner Bros. stellt die Spielmodi folgendermaßen vor: "Im Showdown-Modus können bis zu vier Spieler gegeneinander antreten und sich mit kartenbasierten Strategien und kreativen Fähigkeiten ihren Weg zum Sieg ausmalen. In den 'Wort' Mini-Spielen muss der Spieler aus dem umfangreichen, mehr als 30.000 Begriffe umfassenden Scribblenauts-Wörterbuch das beste Objekt oder den besten Charakter herausfinden, um seinen Gegner zu überlisten. Bei den (...) 'Rasant' Mini-Spielen wird der Spieler belohnt, der am schnellsten eine bestimmte Aufgabe abschließt. Eine brettspielartige Karte zeigt den Fortschritt der Spieler an. Es gibt viele Möglichkeiten aufzuholen, somit hat jeder Spieler die Chance zu gewinnen und es bleibt spannend bis zum Schluss.Im Versus-Modus können zwei Spieler in einem Kopf-an-Kopf-Rennen in über 25 Mini-Spielen, welche in jeder Session wechseln, gegeneinander antreten. Auch ein Einzelspieler kann mit diesen Mini-Spielen Spaß haben. Der Versus-Modus ermöglicht kontinuierliches Spielen, indem Spielern nach dem Zufallsprinzip ein Spiel nach dem anderen zugewiesen und so ununterbrochen für Unterhaltung gesorgt wird. Im Sandbox-Modus, der beliebte kreative Spielplatz der Scribblenauts-Serie, können ein oder zwei Spieler in acht neuen Leveln Ziele erreichen, indem sie jedes nur vorstellbare Objekt erstellen und dabei Stariten und Erfolge verdienen. Außerdem können Spieler ihrer Fantasie freien Lauf lassen und jedes Objekt, das sie sich vorstellen können, erstellen und dabei zusehen, wie diese auf unerwartete Weise interagieren."Außerdem können Spieler ihren eigenen Scribblenaut auswählen oder entwerfen, der sie dann im Spiel verkörpert. Der Scribblenaut kann mit Kleidungsstücken und Accessoires individuell angepasst werden, indem man 'Stariten' verdient und Erfolge erzielt.Letztes aktuelles Video: Ankündigung